İsrail ordusu: Gazze'den 160 füze fırlatıldı

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait uçak ve tanklar, 'roket fırlatma üniteleri, altı silah üretim atölyesi ve İslami Cihad gözlem noktaları' olduğu gerekçesiyle Gazze içinde 30 noktayı vurdu.