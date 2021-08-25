DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ANALİZ: Büyüme, bütçe, cari denge, enflasyon ve işsizlik
Kendi kütüphanesi kendi mezarı olmuş!
Dev buzdağı, ana buz sahanlığına çarpmaktan kıl payı kurtuldu
Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını bildirdi
“Çevik Bir, Emniyet’te seccade istedi; beş vakit namaz kıldı” iddiası
İZTO: İzmir'de tekstil ihracatı arttı
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 706 Kovid-19 vakası tespit edildi
CIA'nın Afganistan'daki feminizm projesi
Altınok'tan Uluç'a cevap: 'Kork kork nereye kadar Hıncal Abi?'
Türkler tarihin sınırlarını nasıl zorladı?
Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın yıl dönümünde dayanışma çağrısı
Hikmet Karaman: 3-5 kişinin gitmesi gerekiyor
Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler Bozkurt'ta yaraların sarılmasına destek veriyor
Erdoğan: Türkiye, Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir göç yükünü kaldıramaz
İstanbul'da Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması

TIMETURK / DÜNYA / İsrail ordusu Filistinlilerin gösterisine gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail ordusu Filistinlilerin gösterisine gerçek mermiyle müdahale etti

İsrail ordusunun, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermiyle müdahalesi sonucu yaralananlar olduğu bildirildi.

3 Saat Önce
2021-08-25 21:11:45
İsrail ordusu Filistinlilerin gösterisine gerçek mermiyle müdahale etti

Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesinin çağrısı üzerine yüzlerce kişi, "İsrail'in uyguladığı abluka ve Gazze'nin yeniden inşası dosyasını oyalamasını" protesto için İsrail sınırında düzenlenen gösteriye katıldı.

Görgü tanıklarından ve sağlık çalışanlarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericilerden birkaçının gerçek mermiyle yaralandığı, çok sayıda kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

Öte yandan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise sınırda düzenlenen gösteriye yaklaşık 1000 Filistinlinin katıldığı belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun sınırdaki tel örgüye yaklaşan Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş