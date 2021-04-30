İsrail medyası: Erdoğan aktif ve tutarlı bir şekilde ABD çıkarlarını baltaladı
İsrail medyası Haaretz on yıldan fazla bir süredir, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aktif ve tutarlı bir şekilde ABD çıkarlarını baltaladığını gündeme taşıdı.
İsrail medyası Haaretz yazarı Simon A. Waldman 29 Nisan 2021 tarihli yazısında son zamanlarda Türkiye'nin ABD'ye karşı geri adım atmadığı politakalarını yazan Waldman Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aktif ve tutarlı bir şekilde ABD çıkarlarını baltaladığını belirtti.
Waldman ABD-Türkiye arasındaki gerilimin son konusu olan Amerika Başkanı Biden'in Ermeni soykırımı açıklası olduğunu ve Türkiye Washington tarafından stratejik bir ortak olarak görülmediğini belirtti.
Haaretz yazarı Waldman ABD Başkanı Biden'in Türkiye ile askeri ve diplomatik işlerinin aksayacağını bile bile Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını iddia etti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)
Ama türkiye abd nin kabul ettiği olmayan soykırım için gerektiği gibi tepki veremedi ve hatta hiç veremedi bence. Bunun karşlığı türkiyede bir yasa acilen çıkarılmali ve ermeni soykırımı var diyen direk sorgusuz sualsiz hapse atılmalı. Bunu yaparsa tc devleti o zaman aynı seviyede bir cevap vermiş olur. Yoksa gerisi ossuruktan teyyare boş konuşma