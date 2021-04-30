İsrail medyası: Erdoğan aktif ve tutarlı bir şekilde ABD çıkarlarını baltaladı

İsrail medyası Haaretz on yıldan fazla bir süredir, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aktif ve tutarlı bir şekilde ABD çıkarlarını baltaladığını gündeme taşıdı.

İsrail medyası Haaretz yazarı Simon A. Waldman 29 Nisan 2021 tarihli yazısında son zamanlarda Türkiye'nin ABD'ye karşı geri adım atmadığı politakalarını yazan Waldman Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan aktif ve tutarlı bir şekilde ABD çıkarlarını baltaladığını belirtti.

Waldman ABD-Türkiye arasındaki gerilimin son konusu olan Amerika Başkanı Biden'in Ermeni soykırımı açıklası olduğunu ve Türkiye Washington tarafından stratejik bir ortak olarak görülmediğini belirtti.

Haaretz yazarı Waldman ABD Başkanı Biden'in Türkiye ile askeri ve diplomatik işlerinin aksayacağını bile bile Ermeni Soykırımı'nı tanıdığını iddia etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.