İsrail mahkemesi Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin itirazına ilişkin kararını bir kez daha erteledi.

Batı Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarılması kararına yaptıkları itirazı görüştü.

Çok sayıda basın mensubunun takip ettiği duruşma öncesi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri Filistinli ailelere destek için Yüksek Mahkemeye geldi.

Filistinli ve İsrailli aktivistler de tehcir tehdidiyle karşı karşıya olan ailelere destek için duruşma öncesi Yüksek Mahkeme önünde gösteri düzenledi.

Duruşmada, İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli ailelere uzun yıllardır yaşadıkları evlerinde "koruyucu kiracı statüsü" önerdi.

Mahkeme, Filistinli ailelere evlerinden tehcir edilmemek için Nahalat Shimon isimli Yahudi yerleşimci derneğine kira ödemelerini teklif etti.

Filistinli aileler, uzun yıllardır yaşadıkları evlerin inşa edildiği arsanın "Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu" kabul etmek anlamına gelen teklifi reddetti.

Ailelerin avukatı Sami İrşad, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin herhangi bir karara varamadığını belirtti.

İrşad, "Mahkeme heyeti bir karar vereceklerini söyledi, ancak davayı değerlendirmek için başka bir oturum olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.