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İsrail, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı

Filistin'in Kudüs Valisi Adnan Gays, bugün sabah saatlerinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

44 Dakika Önce
2022-04-05 11:05:35
İsrail, Kudüs Valisi Gays’ı gözaltına aldı

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Gays bugün erken saatlerce İsrail güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

Gays'ın neden gözaltına alındığına dair bir bilgi verilmedi.

Son günlerde Kudüs genelinde tansiyon yükseliyordu.

2018 yılında Kudüs Valisi olarak göreve başlayan Gays, şimdiye dek onlarca kez İsrail tarafından gözaltına alındı.

Gays, son olarak Mart ayı sonunda gözaltına alınmış, 24 saat gözaltında tutulduktan sonra, kefaletinin ödenmesiyle serbest kalmıştı.

Kaynak: Mepa News .

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