İsrail: Kariş gazı Avrupa'ya enerji krizinde yardımcı olacak

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Doğu Akdeniz'deki Kariş gazının Avrupa'daki enerji krizine yardımcı olacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Lapid, 27 Ekim'de İsrail ve Lübnan arasında imzalanan deniz anlaşmasından sonra Kariş doğal gaz platformunu ziyaret etti.

Lapid, ziyaret esnasında yetkililerden detaylı bilgi aldıktan sonra Kariş platformundaki gaz üretiminin İsrail için uzun seneler boyunca ekonomik istikrar ve enerji güvenliği" sağlayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Lapid ziyaret esnasında; "Kariş sahasındaki gaz üretimi İsrail'deki enerji fiyatlarını düşürecek, İsrail'i bölgesel bir enerji tedarikçisi haline getirecek ve Avrupa'nın enerji krizini aşmasına yardımcı olacaktır. Buradan, yaşam maliyetini düşürmeyi vadeden gaz akıyor. Bu, İsrail devleti için büyük bir başarıdır." açıklamayarına yer verdi. .