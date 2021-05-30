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İsrail, İslami Cihad'ın liderlerinden Hızır Adnan'ı gözaltına aldı
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İsrail, İslami Cihad'ın liderlerinden Hızır Adnan'ı gözaltına aldı

İsrail askerleri, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan önde gelen isimlerinden Şeyh Hızır Adnan'ı gözaltına aldı.

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30.05.2021 12:09:09
İsrail, İslami Cihad'ın liderlerinden Hızır Adnan'ı gözaltına aldı

İsrail askerleri, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan önde gelen isimlerinden Şeyh Hızır Adnan'ı gözaltına aldı.

Şeyh Adnan'ın eşi Renda Musa, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Renda Musa, Şeyh Adnan'ın gece geç saatlerde İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında kurulan askeri kontrol noktasında gözaltına alındığını belirtti.

Musa, eşinin Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurularak hayatını kaybeden Zekeriya Hamayil'in taziyesinden dönerken gözaltına alındığını ve henüz nereye götürüldüğünü bilmediklerini aktardı.

Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Arraba beldesi sakini 9 çocuk babası 52 yaşındaki Şeyh Adnan, daha önce defalarca gözaltına alınmış ve İsrail cezaevlerinde yaklaşık 7 yıl hapis yatmıştı.

Şeyh Adnan, İsrail cezaevlerinde bulunduğu yıllarda birçok defa 50 günü aşkın açlık grevine girmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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