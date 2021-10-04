DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İlk Milli karşılaşma Bulgaristan ile oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki
Lavrov’dan “İdlib anlaşması” açıklaması
Rus paralı askerler (Wagner) Mali'de
Tayvan: 52 Çin savaş uçağı hava sahamıza girdi
WhatsApp Web neden açılmıyor? WhatsApp, İnstagram çöktü mü? WhatsApp ne zaman düzelecek?
Bebeğiniz kabız olursa...
Whatsapp, Facebook ve Instagram çöktü! Bakanlıktan açıklama...
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp, Facebook, Instagram neden çalışmıyor?
Yabancı pozisyonu ve destek noktaları
Çocuğunuzun şaşı olup olmadığını anlamak için...
Sumak bitkisinden 80 milyon liralık gelir
Yunan Bakan AB’ye çağrı yaptı: Sözlerinizi tutun
Borsa günü düşüşle tamamladı
Gazprom: Kuzey Akım 2'de ilk hattı gazla doldurmaya başladık

TIMETURK / DÜNYA / İsrail: İran'dan Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsü oldu

İsrail: İran'dan Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsü oldu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan bazı İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti.

3 Saat Önce
2021-10-04 17:16:43
İsrail: İran'dan Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsü oldu

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail hedeflerine yönelik bir başka saldırısı Kıbrıs'ta (GKRY) engellendi." ifadelerini kullandı.

İran'ın, İsrail'e olduğu kadar küresel ve bölgesel bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Gantz, "Vatandaşlarımızı her yerde ve her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Gantz, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

İsrail hükümeti de daha önce, "İran'ın, GKRY'de bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etmişti. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verilmişti.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberlerin aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtilmişti. İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş