İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog yemin ederek göreve başladı

Eski Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog, yemin ederek resmen İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı oldu.

İsrail Meclisinde düzenlenen yemin törenine eski Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Naftali Bennett'in yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende Meclise hitap eden Rivlin, Yahudilerin ve Filistinlilerin bölgede birlikte yaşamayı başaracağına inandığını söyleyerek, "Çocuklarımızın başka bir geleceğe sahip olmalarına izin vermek için güvenimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rivlin'in konuşmasının ardından Isaac Herzog yemin ederek resmen göreve başladı.

İsrail Meclisinde 2 Haziran'da yapılan oylamada, Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışmıştı.

Herzog, ilk turda 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alarak İsrail'in 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.