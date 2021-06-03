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İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'u ilk tebrik eden Biden oldu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'a tebrik mesajı yolladı ve yeni dönemde de iki ülke arasındaki yakın ilişkinin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

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03.06.2021 09:09:17
İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Herzog'u ilk tebrik eden Biden oldu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in yeni cumhurbaşkanı seçilen Isaac Herzog'a tebrik mesajı yolladı ve yeni dönemde de iki ülke arasındaki yakın ilişkinin aynı şekilde devam edeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak Herzog'u yeni görevi dolayısıyla en içten dilekleriyle tebrik ettiğini belirtti.

Biden, açıklamasında, Herzog'un kariyeri boyunca İsrail'in güvenliği ve Yahudi toplumları arasında köprüler inşa etme konusunda çok çaba gösterdiğini kaydederek "Cumhurbaşkanlığı döneminde ABD ile İsrail arasındaki ortaklığın büyüyüp derinleşmeye devam edeceğinden eminim." değerlendirmesini yaptı.

Biden ayrıca, 9 Temmuz'da görevi sona erecek olan İsrail'in şu anki Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e de teşekkür etti.

İsrail'de milletvekilleri, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Cumhurbaşkanı Reuevn Rivlin'in halefini seçmek üzere dün toplanmıştı.

Mecliste yapılan oylamada, eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog ile işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışmıştı.

Herzog ilk tur oylamada 120 milletvekilinden 87'sinin oyunu alırken, rakibi Peretz 27 oyda kalmış, böylece Isaac Herzog ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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