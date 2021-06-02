İsrail’in yeni cumhurbaşkanı belli oldu

İsrail Meclisi, Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'u ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçti.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçiminin Genel Kurulda yapılacak gizli oy yöntemiyle milletvekillerinin İsrail devletinin yeni cumhurbaşkanını seçeceği ifadelerine yer verilmişti.

Herzog kazandı

Mecliste yapılan oylamada eski İşçi Partisi Genel Başkanı Isaac Herzog ve işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs arasındaki Givat Ze'ev Yahudi yerleşim biriminde yaşayan Fas doğumlu Siyonist aktivist Miriam Peretz yarışıyordu.

Yapılan seçimlerde Yahudi Ajansı Başkanı ve eski İşçi Partisi lideri Isaac Herzog'un ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olduğu açıklandı.

İsrail'de 7 yıllığına seçilen cumhurbaşkanı, geniş yetkilerle donatılmış olan Başbakan'ın aksine sınırlı yetkilere sahip ve sembolik.

Cumhurbaşkanının yetkileri, mahkumları affetmek, büyükelçilerin itimatnamelerini kabul etmek ve hükümetleri kurmak için temsilciler atamakla sınırlı.

İsrail Meclisi ise doğrudan halk tarafından seçilen 120 milletvekilinden oluşuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.