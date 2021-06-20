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İsrail'in yeni Başbakanı'ndan İbrahim Reisi uyarısı

Yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden muhafazakâr siyasetçi İbrahim Reisi'nin zaferle çıkmasının süper güçlere 'uyanmaları gerektiğine dair bir işaret' olduğunu ileri sürdü.

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20.06.2021 12:48:41
İsrail'in yeni Başbakanı'ndan İbrahim Reisi uyarısı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden muhafazakâr siyasetçi İbrahim Reisi'nin zaferle çıkmasının süper güçlere "uyanmaları gerektiğine dair bir işaret" olduğunu ileri sürdü.

İsrail Meclisinde geçen hafta güvenoyu alan Bennett yönetimindeki koalisyon hükümetinin ilk haftalık kabine toplantısı yapıldı.

Kabine toplantısı öncesi konuşan Bennett, İran'da muhafazakârların adayı Reisi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı'nı sert sözlerle hedef alan Bennett, "Reisi'nin İran Cumhurbaşkanı seçilmesi, süper güçlere uyanmaları gerektiğinin bir işareti. Bu, İran nükleer anlaşmasına dönmeden önceki son sinyal. Kiminle uğraştıklarını anlamalılar. Cellat rejimi kitle imha silahlarına sahip olamaz." ifadelerini kullandı.

İran'da 18 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan Reisi ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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