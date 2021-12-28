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İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası
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TIMETURK / DÜNYA / İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası

İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası

Suriye rejimi, İsrail'in, Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. İsrail Başbakanı da iddia sonrası yaptığı açıklamada, ülkesinin bölgedeki operasyonlarının 'sürekli devam ettiğini' belirtti.

1 Saat Önce
2021-12-28 13:13:13
İsrail'in Suriye'de Lazkiye Limanı'na hava saldırısı düzenlediği iddiası

İsrail basınının Suriye rejimine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusu Lazkiye Limanı'na füze saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası Lazkiye Limanı'na ait olduğu iddia edilen görüntülerde büyük patlamalar olduğu görüldü.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan açıklama gelmedi. Türk Telekom

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise "İsrail'in bölgedeki operasyonlarının sürekli devam ettiğini" açıkladı.

Ekim ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett bir araya gelmişti.

Görüşmeden sonra İsrail'in, Suriye'deki İran ve İran destekli gruplara saldırılarında artış kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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