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İsrail'in, Suriye askeri noktalarına hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü
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TIMETURK / DÜNYA / İsrail'in, Suriye askeri noktalarına hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

İsrail'in, Suriye askeri noktalarına hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

Suriye, İsrail'in Suriye'nin orta ve sahil kesimindeki bazı askeri noktalarına hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.

2 Saat Önce
2021-11-08 22:01:16
İsrail'in, Suriye askeri noktalarına hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 19.16'da Suriye'nin orta ve sahil bölgelerindeki baz askeri noktaları hava saldırısıyla hedef aldığını öne sürdü.

Humus ve Tartus illerinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu savunulan haberde, 2 rejim unsurunun yaralandığı iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, Beyrut'un kuzeyinden gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Humus ve Tartus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı'na ait askeri noktalar bulunuyor.

Bu arada İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in düzenlediği savunulan saldırılar

​​​​​​​Esed rejimi, İsrail'in 4 Kasım ve 30 Ekim'de Şam'a, 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle akşam veya gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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