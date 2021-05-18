İsrail'in saldırılarında vefat edenlerin sayısı 217'ye yükseldi

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217'ye, yaralı sayısı da 1500'e çıktı.