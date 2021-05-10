İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 65'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.