DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İdlib'de Türk askerine saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı hangi gün? 2021
İsrail'den Batı Şeria'daki protestoya müdahale: 13 yaralı
Dünyaca ünlü futbolcular Filistin'e destek verdi
Filistin'in nüfusu artıyor, yaşam alanı azalıyor
AB'den ''gerginliği düşürün'' çağrısı
İstanbul'da ''Mescid-i Aksa'' protestosu: Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Ali Erbaş: Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılıyor
Bakan Koca'dan ''Mescid-i Aksa'' mesajı
ABD'den ''Pfizer'' kararı: 12-15 yaş grubu için kullanım onayı verildi
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Kaç kişi kendi konutunda oturuyor?
İsrail polisinden AA editörüne plastik mermiyle saldırı
Çocuklara 'tatlı' öneriler
Piyasalar bayram havasında

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

BURSA

20:15

04:03
20:15
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:49
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:42

03:34
19:42
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
19:26
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:17
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:18:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:49
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:26

03:16
SAHUR
19:26
İFTAR

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye, yaralı sayısının da 65'e yükseldiğini duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
10.05.2021 22:49:15
İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu. İsrail ordusu ayrıca, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan