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İsrail’in saldırılarında 9 Filistinli daha şehit oldu

İsrail’in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2’si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.

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12.05.2021 21:30:39
İsrail’in saldırılarında 9 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 65'e ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda 2'si çocuk 9 Filistinli daha şehit oldu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 365'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 56, yaralı sayısını da 335 olarak duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

tekin tek

siyonistlerin ne kadar korkak ve yalancı olduklarını bu son olaylar bir kez daha gösterdi. silahsız insanlara karşı en modern silahlara sahip siyonistlerin yüzündeki dehşet görüntüsüne bakın. Bunların arkasında ağababalarının olmadığı günleri hayal edin bunların tuvalete bile çıkamayacaklarını garanti ederim

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İHH Ramazan
İHH Ramazan