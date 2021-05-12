İsrail'in saldırılarında 32 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail zulmü günlerdir sürüyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle dünden bugüne can kayıpları da artıyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 10'u çocuk 32'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucunda can kayıplarının arttığını açıkladı.

Saldırılar sonucunda 10'u çocuk ve bir kadın olmak üzere 32 Filistinli hayatını kaybetti.

203 kişi ise İsrail'in saldırıları sonucu yaralandı.

İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaklaşık 130 bölge hedef alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.