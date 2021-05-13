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İsrail'in saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 67'ye ulaştı.

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13.05.2021 01:55:19
İsrail'in saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda biri çocuk iki Filistinli daha şehit oldu.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388'e çıktığı kaydedildi.

İSRAİL GAZZE'Yİ YOĞUN BOMBARDIMANA TUTTU

Bu arada İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde pek çok noktaya aynı anda yoğun saldırı düzenledi.

Savaş uçakları, Beyt Lahiya bölgesindeki Şeyh Zayid kenti çevresini havadan bombardımana tuttu. Görgü tanıklarına göre, saldırıda bölgedeki pek çok bina yerle bir oldu.

Sivil savunma ekipleri ile ambulansların olay yerine intikal ettiği ve saldırının yaşandığı bölgede enkaz altından 13 yaralı çıkarıldığı ifade edildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise Kuzey Valiliğindeki İç Güvenlik Teşkilatı binasının İsrail uçaklarının bombardımanı sonucu tamamen yıkıldığını açıkladı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan