İsrail'in saldırılarında 181 Filistinli hayatını kaybetti

işgal devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

Dünyanın sessizliğinden güç alan işgal devleti İsrail'in Filistin halkına karşı düzenlediği katliam saldırıları gece boyunca sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk olmak üzere 181'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki El Halil kentinin güneyinde yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı yakınında bir araca ateş açması sonucu bir kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Tulkerim kentindeki Zita beldesi civarında Ayrım (Utanç) Duvarı yakınındaki gösteriye ateş açması nedeniyle de bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

El-Fevvar'daki saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin adının Vecdi Velid Cuafira, Zita'da öldürülen kişinin ise Yasin Hamad olduğu ifade edildi.

156 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 63'ü gerçek, 93'ü de plastik mermiyle olmak üzere 156 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 14 Mayıs'ta da Batı Şeria'da protesto edilmiş, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10, Yahudi yerleşimcilerin saldırısında da bir Filistinli olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.