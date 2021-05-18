İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'deki 6 katlı apartman vuruldu

İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan, Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan 6 katlı Kahil Apartmanı tamamen yıkıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki sokakları, altyapıyı, direniş güçlerine ait noktaları vurdu.

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik saldırıları gece yarısından sonraki saatlerde de devam etti.

İşgal devleti İsrail, abluka altında tutulan Gazze Şeridi'ndeki 6 katlı bir binayı da sabah saatlerinde hava saldırısıyla vurdu.

İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roketle vurulan, Gazze kentinin batısında bulunan Er-Rimal Mahallesindeki Cemal Abdunnasır Caddesi'ne bakan 6 katlı Kahil Apartmanı tamamen yıkıldı.

Söz konusu bina Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) ait bir grup okul ile İslamiyye Üniversitesi yakınlarında yer alıyordu.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

İsrail savaş uçakları gece boyunca da, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli ve art arda düzenlediği saldırılarda, bölgenin kuzeyindeki Cebel er-Rays, Beyt Lahya, El-Kerame, Şeyh Zayid bölgeleri ile Gazze kentinin kuzeyindeki ve batısındaki El-Makvisi ve El-Ketibe bölgelerini hedef aldı.

Gazze'deki Filistin direniş güçlerine ait noktalar, sokaklar, altyapı sisteminin vurulduğu saldırılar bölgede ciddi hasara yol açtı. İsrail ordusu ayrıca En-Nasr Mahallesi'ni hedef alan saldırıda çok katlı bir binanın en az bir dairesini vurdu. Güvenlik ve sağlık kaynakları, söz konusu saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olmadığını bildirdi. İsrail ordusu, günlerdir Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini, önceden haber vermeksizin art arda düzenlendiği saldırılarla hedef alıyor. İsrail'in, pazar günü sabah saatlerinde Gazze'nin Er-Rimal Mahallesi'ndeki El-Vahde Caddesi'nde çok sayıda eve düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 40'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.