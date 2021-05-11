İsrail'in saldırıları Madrid'de protesto edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan bir grup, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İspanyol ve Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen eylemde, İsrail Büyükelçiliği önünde "Filistin için adalet" yazılı pankart açan grup, "Katil İsrail", "Soykırımı durdurun", "İsrail'in devlet terörüne hayır", "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Okunan manifestoda, İsrail'in Doğu Kudüs'te "etnik temizlik" yaptığı vurgulanarak, tüm uluslararası toplum ve hükümetlere İsrail'i kınamaları ve harekete geçmeleri çağrısı yapıldı.

AA muhabirine konuşan Suher adlı Filistinli kadın, "Ben yurt dışında yaşayan biri olarak ülkemde olanlardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Temel insan haklarımızı savunmak için halkımın yanında olamadığım için üzgünüm. İsrail, mevcut sorunlarla hiç ilgisi olmayan kadınları ve çocukları öldürüyor." dedi.

İsrail'e karşı protestolarının devam edeceğini açıklayan bazı sivil toplum örgütleri 15 Mayıs'ta Madrid'de yürüyüş yapacaklarını duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.