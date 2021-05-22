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İsrail'in saldırılar kültürel alanda 3,5 milyon dolar zarara yol açtı

Filistin Kültür Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kültür sektörünün toplam kaybının 3,5 milyon dolar olduğunu açıkladı.

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22.05.2021 20:40:09
İsrail'in saldırılar kültürel alanda 3,5 milyon dolar zarara yol açtı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu zararın kültür sektöründe faaliyet gösteren kurum, dernek ve merkezlerin kayıplarını içerdiği, veriler henüz ulaşmadığı için bireysel sanatçıların, sanat koleksiyonlarının ve mekanlarının kayıplarını kapsamadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu 44 kurum, merkez ve kültür derneğinin kısmen veya tamamen zarar gördüğüne işaret edildi.

Öte yandan, Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sidr de Filistin'in Sesi Radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının 70 bin internet kullanıcısını etkilediğini söyledi.

Sidr, iletişim ağları ve internet cihazlarının Gazze'ye girişi için Uluslararası Dörtlü ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla temasa geçildiğini belirtti.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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