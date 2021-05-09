İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Hollanda'da protesto edildi

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

Hollanda Filistin Topluluğunca (PGNL), ünlü Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çoğunluğu Filistinlilerden oluşan bir grup katıldı.

Hollandalıların ve Türklerin de yoğun destek verdiği gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" pankartının yanı sıra İsrail karşıtı dövizler taşıdı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun Ey Aksa" ve "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz" gibi sloganlar attı.

Filistin yanlısı grubun yakınında İsrail bayrağı açan birkaç kişinin de bulunduğu meydanda, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.