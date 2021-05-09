DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail güçlerinden protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale
Hipnofobik misiniz?
Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı
Birleşmiş Milletler, Mescid-i Aksa için toplanıyor
PSG takıldı! Lille adım adım şampiyonluğa
Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat
Türkler dünyanın dört yanında 'cirit atıyor'
Ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'de!
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi
'Hayvan' deyip geçmeyin!
Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak
Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Hollanda'da protesto edildi

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırıları Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da protesto edildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.05.2021 18:52:32
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Hollanda'da protesto edildi

Hollanda Filistin Topluluğunca (PGNL), ünlü Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çoğunluğu Filistinlilerden oluşan bir grup katıldı.

Hollandalıların ve Türklerin de yoğun destek verdiği gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Filistin için özgürlük" pankartının yanı sıra İsrail karşıtı dövizler taşıdı, "Özgür Filistin" sloganları attı.

20210509_2_48199267_64976598

Göstericiler sık sık "Canımız, kanımız sana feda olsun Ey Aksa" ve "Hepimiz Aksa'nın askerleriyiz" gibi sloganlar attı.

Filistin yanlısı grubun yakınında İsrail bayrağı açan birkaç kişinin de bulunduğu meydanda, polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

20210509_2_48199267_64976592

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan