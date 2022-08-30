İsrail’in korkulu rüyası oldular! Batı Şeria’da ‘silahlı hücre fenomeni’

Maariv’in askeri analisti Tel-Liv Ram, Batı Şeria’da son zamanlarda silahlı saldırılarda artış olduğunu belirterek bölgede “silahlı hücre fenomeninin” yaygınlaştığını söyledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'in askeri analisti Tel-Liv Ram, Batı Şeria'da son zamanlarda silahlı saldırılarda artış olduğunu belirterek bölgede “silahlı hücre fenomeninin” yaygınlaştığını söyledi.

Ram, “Silahlı saldırılarda artış ve ‘silahlı hücre fenomeni'nde yaygınlaşma var. Özellikle Cenin ve Nablus kentlerinde operasyon düzenlemeye hazır olduklarını gösteriyorlar” dedi.

Ram, bu durumun Mahmud Abbas liderliğindeki İsrail makamlarının zayıflığının bir neticesi olarak ortaya çıktığını söyledi. .