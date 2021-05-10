İsrail'in hava saldırısında 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri Gazze şeridine hava saldırısı başlattı. Saldırıda 3'ü çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

İsrail'in hava saldırısının Gazze Şeridi'ndeki Beyt Hanun bölgesine gerçekleştiği açıklandı.

Saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi, bunlardan 3'ünün çocuk olduğu belirtildi.

Saldırıda bir caddenin de hedef alındığı, bir motosikletin vurulduğu, birçok kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralı sayısı arttı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yaralı sayısı 331'e çıktı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.