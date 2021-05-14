İsrail'in hava saldırılarında iki katlı bir bina daha yıkıldı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda iki katlı bir bina daha yıkıldığı bildirildi. Öte yandan BM, İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları sonucu sivil mülkler büyük hasar gördüğünü, 200'den fazla konutun yıkıldığını açıkladı.

İşgal devleti İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırılarında Astal ailesine ait iki katlı bir ev yerle bir oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Bu arada Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerini havan mermileriyle hedef aldıklarını duyurdu.

BM: İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 200'den fazla konut yıkıldı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinde sivil mülklerin ve 24 okulun büyük hasar gördüğünü, 200'den fazla yerleşim konutun yıkıldığını veya ciddi zarar gördüğünü, yüzlerce kişinin sığınacak yer aradığını bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de devam eden şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Yaralı sayısı çatışmanın her iki tarafında da tırmanmaya devam ediyor ve siviller acı çekiyor." dedi.

Sözcü Laerke, tahminen 2 milyon sivilin yaşadığı Gazze Şeridi'ndeki saldırıların temiz suya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve diğer sağlık hizmetlerine erişime darbe vurduğuna dikkati çekti.

Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerindeki sivil mülklerin büyük hasar gördüğüne dair raporlar aldıklarını aktaran Laerke, 200'den fazla konutun yıkıldığını veya ciddi hasar gördüğünü belirtti.

Gazze'ye mal ve yakıt geçişi engellendi

Laerke okullar, mesleki eğitim merkezleri ve yüksek öğretim tesisleri dahil olmak üzere 31 eğitim tesisinin saldırılardan olumsuz etkilendiğini, 10 Mayıs'tan bu yana yakındaki bina ve sitelere düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 24 okulun hasar gördüğü ifade etti.

Birçoğu Gazze'deki mülteci kamplarından olmak üzere yüzlerce kişinin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından kuzeyde yönetilen okullara sığınmak istediğini belirten Laerke, salgın riski ve okulların hazır olmamasının UNRWA'yı bu konuda zorladığına işaret etti.

OCHA Sözcüsü, İsrail'in 10 Mayıs'ta Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı uluslararası insani yardım çalışanlarına da dahil olmak üzere kapattığını, İsrail'in bölgeye mal ve yakıt geçişini de engellediğini dile getirdi.

Gazze'deki 2 milyon nüfusun yarısı 18 yaş altı

Laerke, Gazze'de sınırlı yakıt rezervleri nedeniyle günde 8-12 saat elektrik kesintisi yaşandığını, ayrıca bölgede yüzbinlerce kişinin temiz su sıkıntısı çektiğini vurguladı.

OCHA olarak Gazze'deki insani yardın faaliyetlerine odaklandıklarını belirten Laerke, Gazze'deki sivil kayıpları "bağımsız" bir şekilde teyit edemeyeceklerini, bunun resmi makamların işi olduğunu söyledi.

Laerke, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon sivilin yarısının 18 yaşın altı olduğunu sözlerine ekledi.

Filistinli aileler okullara sığındı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenlemesinin ardından Filistinli aileler, saldırılardan korunmak için yanlarına aldıkları eşyalarla Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına ait (UNRWA) okullarına sığındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.