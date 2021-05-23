'İsrail'in hala Biden'a ihtiyacı var'

İsrail basını, ' İsrail, bu çatışma sırasında Biden ile birlikte çalışarak ve ateşkes çağrısına kulak vererek doğru olanı yaptı' değerlendirmesinde blunurken 'Demokrat Parti'deki rakip güçler düşünüldüğünde, Biden'ın desteği hafife alınamaz' yorumu yapıldı

"İsrail'in Gazze ihtilafından sonra Biden'ın desteğine hâlâ ihtiyacı var" değerlendirmesini yapan Jerussalem Post, " İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) operasyonu sırasında Biden, İsrail'in kendisini yok etmeye kararlı bir terör örgütünden gelen füze bombardımanına karşı kendisini savunma hakkına tutarlı bir şekilde destek verdi." yorumunda bulundu.

Gazete şunlara dikkati çekti: "ABD Başkanı Joe Biden , son iki hafta boyunca İsrail'e verdiği kararlı destekle birçok İsrailli'yi şaşırttı. Sürekli olarak bir gerileme çağrısında bulunurken, Biden İsrail'in Hamas'ın roket saldırılarına karşı kendisini savunma temel hakkı konusunda açık ve netti. Surların Koruyucusu Operasyonu sırasında, İsrail'in kendisini yok etme eğiliminde olan bir terör örgütünden gelen füzelerin bombardımanına karşı savunma hakkına tutarlı bir şekilde destek verdi ve ilericiler ve seçilmiş kültürel ikonlar arasında yükselen bir İsrail karşıtı duygu dalgasına karşı yüzdü."

Demokratların baskısı

"Kendi partisi içinde Biden, Amerika'yı İsrail'e askeri desteği durdurmaya çağıran Kongre kadınları Ilhan Omar (Minnesota) veya Rashida Tlaib (Michigan) gibi sözde "Ekip" üyelerinin değil, aynı zamanda ana akım Demokratların da baskısı altına girdi." denilen değerlendirmede şunların altı çizildi:

"Yahudi devleti ile ABD bağlarının yeniden değerlendirilmesini istiyorlardı. Obama yönetiminde eski bir ulusal güvenlik danışman yardımcısı olan Ben Rhodes, NPR'ye, 'Obama yıllarında İsrail ile ilgili konularda Sol'dan sesli olarak hiçbir zaman bu tür bir baskı olmadığı bir gerçektir' dedi. Biden Ocak ayında göreve geldiğinde, İsrail kuruluşunun bazı kısımları vardı ve özellikle Benjamin Netanyahu'nun Likud Partisi içinde, yerleşim inşasının dondurulması çağrılarını içeren, Obama yıllarına geri dönmekten endişe duyuyorlardı. Obama'nın başkanlığının son haftalarında İsrail'in yerleşim faaliyetlerini hukuki geçerliliğe sahip olmadığı gerekçesiyle patlatan 2334 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararını veto etmeyi reddetti.Şimdiye kadar bu olmadı. Gerçekleşmeyen ise ateşkese ulaşma operasyonu sırasında İsrail'e aşırı baskı uygulanmasıydı. Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düşmanlıklara son verilmesi çağrısında bulunurken, baskıya dayanmanın yolları var ve bu olmadı"

Savunma Kalkanı Harekatı hatırlatması

Jerusalem Post'un kıdemli analisti Herb Keinon, örnek olarak Başkan George W. Bush'un 2002'de Savunma Kalkanı Harekâtı'nın başlatılmasının ardından İsrail'e Batı Şeria'dan derhal çekilme çağrısında bulundu.

Bush, o sıralarda İngiliz başbakanı Tony Blair ile birlikte Crawford, Texas'taki çiftliğinde düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'e verdiğim sözler birkaç gün önceki gibi bugün de aynı," dedi. "Gecikmeden geri çekilin."

İki gün sonra Beyaz Saray basın sekreteri Ari Fleischer, başkanın İsrail'in taşındığı Filistin şehirlerinden çekilmesini ve "şimdi yapmasını" beklediğini söyledi.

Şaron gözünü kırpmadı

Başbakan Ariel Şaron Bush'un söylediklerini duydu ama gözünü kırpmadı. Uzun süredir İsrail'in Batı Şeria Filistin terörizmine karşı savaşında dönüm noktası olarak selamlanan Savunma Kalkanı Harekatı bir ay daha sürdü.

Biden, Beyaz Saray benzer bir yaklaşım benimseyebilirdi ve İsrail'e birden çok kanal üzerinden baskı yapabilirdi - basın konferansları, röportajlar ve arka kanal diplomasisi. Ama olmadı ve bu bir şeyler söylüyor.

Ayrıca Perşembe günü, ateşkesin yürürlüğe girmesinden sadece bir saat önce, Beyaz Saray'da konuşan Biden, Mısır aracılı ateşkesi kabul ettiği için Netanyahu'ya övgüde bulundu ve derhal İsrail'in Demir Kubbe önleme stoklarını doldurma sözü verdi.

İsrail'in "var olma" hakkı

Biden, "ABD'nin İsrail'in, İsrail'deki masum sivillerin hayatını alan Hamas ve diğer Gazze terör gruplarının gelişigüzel roket saldırılarına karşı kendisini koruma hakkını tamamen desteklediğinin" altını çizdi.denilen yorumda şunların altı çizildi: "Biden, Demokrat Parti'nin İsrail Devleti'nin güvenliğine olan bağlılığında herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyerek partinin iki devletli çözüme uzun süredir verdiği desteği yineledi.'Partim hala İsrail'i destekliyor' dedi. Bir şeyi açıklığa kavuşturalım: Bölge, İsrail'in bağımsız bir Yahudi devleti olarak var olma hakkını kesin olarak kabul ettiğini söyleyene kadar barış olmayacak. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımda bir değişiklik yok. Vardiya yok. Dönem. Hala ihtiyacımız olan şey iki devletli bir çözüm. Tek cevap bu. "

Doğru olan yapıldı...

İsrail, bu çatışma sırasında Biden ile birlikte çalışarak ve Çarşamba günü ateşkes çağrısına kulak vererek doğru olanı yaptı. Demokrat Parti'deki rakip güçler düşünüldüğünde, Biden'ın desteği hafife alınamaz. Böylesine değişken bir bölge ile İsrail'in çok uzak olmayan bir gelecekte köşesinde Biden'e ihtiyacı olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.