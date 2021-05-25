DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erzincan’da deprem!
İsrail'den Lübnan'a gaz bombalı saldırı
Antikor testi ve Kovid-19 ilişkisi
BM’den çağrı: Putin-Biden görüşmesine ev sahipliği yapmaya hazırız
Türklerin İslam'la 'edebi' karşılaşması
Biden, George Floyd'un ailesini Beyaz Ev'de ağırladı
Ürdün'den İsrail'e nota
ABD'nin 2030'a kadar nükleer silahlar için 634 milyar dolar harcama yapması bekleniyor
Perinçek'ten Bakan Soylu'ya destek
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi
İsrail-Filistin çatışmasına asimetrik bakış
Konutunuzun sigortası sizsiniz
İnsanlığın en büyük katili kim?
Fed’in geçici enflasyon düşüncesine karşı sıkılaşma dinamikleri

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi

İsrail'in 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
25.05.2021 22:05:35
İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 254'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında yaralanan bir Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş