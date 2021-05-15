İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırıları birçok ülkede protesto edildi

İngiltere, Belçika, Almanya, İsviçre ve Sırbistan başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

İngiltere, Belçika, Almanya, İsviçre ve Sırbistan başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı gösteriler düzenlendi.

"Filistin'e ve Gazze'ye özgürlük", "İsrail'e boykot", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganlarının atıldığı gösterilerde, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajları gönderildi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösterilerde, protestocular uluslararası topluma Filistin halkına destek için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsveç

Sosyal medya üzerinden örgütlenen göstericiler, Filistin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "İsrail'e boykot", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Göstericiler, daha sonra İsrail'in Stockholm Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.

Yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar atan konvoyu polis yakın takip etti.

İsrail Büyükelçiliği önünde bir kişinin, "İsrail" şeklinde tezahürat yapması üzerine kısa bir kargaşa yaşandı. Polis, İsrail lehine slogan atan kişiyi gözaltına alarak kargaşanın büyümesini önledi.

Almanya

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Birçok Filistin derneğinin çağrısıyla, İsrail'in Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri için binlerce kişi, Kreuzberg semtindeki Hermannplatz Meydanında toplandı.

Göstericiler üzerinde "Filistin'e özgürlük", "Kudüs Filistin'in başkenti" yazan döviz ve pankartlar ile Filistin bayrakları taşıdı ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Polis, yürüyüşe geçen göstericileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle durdurdu.

Uyarılara rağmen Enfeksiyon Yasası'na aykırı davrandıklarını gerekçe gösteren polis, gruptaki birçok kişiyi gözaltına aldı.

Kalabalığı dağıtmak amacıyla zaman zaman biber gazı kullanan polisle bazı eylemciler arasında arbede yaşadı.

Köln'de ise çeşitli Filistinli derneklerin çağrısıyla Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine binden fazla kişi katıldı. Göstericilerin arasında Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda Türk, Alman ve diğer milletlerden insanlar da yer aldı.

Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride sivil ve çocuk demeden masum insanlara saldıran İsrail aleyhine sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. Ellerinde sloganlar yazan dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin halkı lehine sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

İsviçre

İsrail'in Mescid-i Aksa Cenevre'deki gösteriye pek çok farklı ülke vatandaşı destek verdi'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları, İsviçre'nin Cenevre ve Zürih kentlerinde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Cenevre şehir merkezindeki ana tren istasyonu (Cornavin) yakınında düzenlenen gösteriye yağmura rağmen yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

"Filistin'e özgürlük", "Gazze'ye özgürlük", "Katil İsrail" ve "Çok yaşa Filistin" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları çeşitli döviz ve pankartlarla Filistin halkına destek verdi.

Protestoya, Cenevre'de yaşayan Müslümanların yanı sıra pek çok ülke vatandaşı ve İsviçreliler de katılım sağladı.

Gösteriye katılan İskoçyalı Kelly Mackay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'i "apartheid" devlet olarak tanımlayarak, "Filistin davasına destek vermek için bugün buradayım." dedi.

Mackay, İsrail'in Filistin halkına karşı "soykırım" ve "etnik temizlik" yaptığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze'de masum çocuk ve insanları öldürdüğünü söyledi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Mackay, Filistin halkına destek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Arjantinlilerden Filistin'e destek

Arjantinli Adriana Beni ise Filistin davasına destek vermek için bir grup Arjantinli arkadaşıyla protestoya katıldığını söyledi.

Beni, İsrail'in "apartheid" bir rejim olduğunu, Filistinlilere "katliam" ve "soykırım" yaptığını ifade etti.

Öte yandan, İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Doğu Kudüs'te ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te de protesto edildi.

Gösteriye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bu ülkede yaşayan Türklerin ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yoğun katılım gösterdiği protestoda, göstericiler zaman zaman "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina ve Selanik şehrinde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırılara tepki amacıyla toplanan çeşitli gruplar, İsrail'in Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.

Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin derhal son bulması çağrısı yapan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbedede, emniyet güçleri protestocu kalabalığı göz yaşartıcı gazla dağıttı.

Diğer yandan Selanik kentinde de bir grup, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Belçika

İsrail'in Gazze ve Doğu Kudüs gibi yerlerde saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezindeki Albertin Meydanı'nda yaklaşık 3 binden fazla kişi yoğun yağmura rağmen Filistin bayraklarıyla toplandı.

"Filistin'e ve Gazze'ye özgürlük" sloganlarının atıldığı gösteride İsrail'in saldırıları ve Filistinlilerin evlerinden zorla çıkartılmaları kınandı. Gösteride Türk bayraklarının yanı sıra çok sayıda Müslüman ülkenin bayrakları açıldı. Bir grup genç ise İsrail bayrağını yaktı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanda yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız geçti.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

Hollanda

Farklı gruplar tarafından Hollanda Parlamentosu önünde ve Malieveld Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilere çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Türkler ve Hollandalılar da katıldı.

Göstericiler "Filistin için adalet" pankartının yanı sıra "Özgür Filistin, Özgür Gazze, Filistinliler ile dayanışma", "Kudüs İslam'ındır", "Filistin için özgürlük", "Filistin'i terörize etmeyi durdur", "Anti Siyonizm ile Anti Semitizm eşit değildir", "Ülkeyi çalmak savaş suçudur" ve "Zafer İslam'ındır" yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da dalgalandırıldığı gösteride, "Filistin için özgürlük" ve "Boykot İsrail" sloganları atıldı ve tekbirler getirildi.

Gösteride "Ben soykırıma, kolonyalizme ve Siyonizm'e karşı bir Yahudi'yim" dövizi taşıyan Yahudi asıllı öğrenci August Zeidman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin sesinin duyulması gerektiğini belirterek, "Filistinlilerin kendi toplumuyla ilgili kendi kararlarını vermesine izin vermeliyiz. Onlar özgürlük istiyorlar, özgürlüğe sahip olmalılar." dedi.

Zeidman, Hollanda hükümetinin ABD ve İsrail ile ilişkisinin sağlıklı olmadığını ifade ederek, "Sürekli İsrail'e karşı yapılan her türlü eleştiri ve anti Siyonizm ile anti Semitizm'in birbirine karıştırılması bu mücadele ve diğer insan hakları mücadelesi için inanılmaz zarar verici. Ben bir anti Siyonist'im fakat anti Semitist değilim." diye konuştu.

Zeidman, Gazze'de yaşananların herkes ve Filistin şehitleri için bir insanlık mücadelesi olarak kabul edilmesinin önemli olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteriler olaysız sona erdi.

İspanya

İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere 20'den fazla kentte organize edilen gösterilerde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin bayraklarıyla Madrid'de kent merkezinde yürüyen binlerce kişi, "Yaşasın Filistin", "Katil İsrail", "İşgale son" sloganları attı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri sonunda okunan manifestoda, "İsrail'in Filistin'deki saldırıları hemen durdurması ve Filistinlilere karşı etnik temizliğin son bulması için uluslararası topluma harekete geçmesi" çağrısı yapıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına karşı Filistin'e destek vermek için ve Nekbe'nin 73. yılı dolayısıyla başkentin merkezinde yaklaşık 5 bin kişi bir araya geldi.

Ellerinde çok sayıda Filistin, İtalya, Pakistan, Tunus bayrakları taşıyan göstericiler sık sık "Özgür Filistin", "Katil İsrail" sloganları attı.

Çeşitli milletlerden kişinin katıldığı gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Filistin destekçileri, mitingin ardından Roma'nın simgelerinden Kolezyum'a doğru yürüyüşe geçti.

Bu arada, Roma'nın dışında Bolonya kentinde de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Avusturya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 farklı noktada düzenlenmesi planlanan Filistin ile dayanışma gösterileri, polis tarafından yasaklanmasına rağmen gerçekleştirildi.

Başkentin iki farklı noktasında küçük gruplar halinde düzenlenen gösterilerde, Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra "Özgür Filistin", "Şeyh Cerrah'ı koru", "Irkçılığa karşı birlik" yazılı pankartlar taşındı.

Göstericiler, başkentte bugün 40'a yakın gösteri başvurusunda bulunulduğunu, aralarında İsrail yanlısı eylem de dahil birçoğuna izin verilirken, Filistin ile dayanışma mitinglerinin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Özellikle İsrail yanlısı göstericilerin toplandığı Avusturya Devlet Operası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kurduğu bariyerlerle bu bölgeye Filistin destekçilerini yaklaştırmadı.

Filistin'i destekleyen grubu abluka altına alan polis, çok sayıda protestocuya yasa dışı eylem yaptığı gerekçesiyle işlem yaptı. Bir kişi de gözaltına alındı.

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da binlerce protestocu, yerel saatle 12.00'de (TSİ 14.00) Hyde Park'ta toplanarak İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

"Terörist İsrail" ve "Etnik temizliğe son verin" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Saldırıların durdurulmasını, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılmasını ve işgale son verilmesini talep eden göstericiler, hükümetten de İsrail'e verdiği desteği kesmesini istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı gösterinin, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Sırbistan

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Sancak Demokratik Partisi tarafından düzenlenen destek yürüyüşüne katılanlar, uluslararası kurumlara İsrail'in saldırılarına son vermesi için adım atmaları çağrısında bulundu.

Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, bugün Filistinliler için toplanmaktan gurur duyduğunu dile getirerek Filistin halkı için her zaman dua ettiklerini söyledi.

Sırbistan'dan Gorana ile evli olan Gazzeli Samir Khouitar de kız kardeşinin Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan bir binada yaşadığını ifade ederek tüm Filistinlilere dayanışma mesajı gönderdiğini belirtti.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları karşısında Filistin'e destek için toplanan göstericilere polis müdahale etti.

Paris'te Barbes Meydanı'nda toplanan binlerce eylemci, Bastille Meydanı'na doğru yürüdü. Filistin lehine İsrail karşıtı sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları taşıdı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.