İsrail'in Filistin'de her telefonu dinlediği itiraf edildi

İsrailli eski yetkililer, İsrail yönetiminin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki bütün telefon aramalarını dinlediğini itiraf etti.

Middle East Eye'da yer verilen habere göre, İsrail'in sinyal istihbaratı toplamaktan ve kod çözmeden sorumlu istihbarat birimi olan Birim 8200'ın eski bir yetkilisi, tüm telefonların dinlendiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne giren tüm mobil cihazlara böcek yerleştirdiğini belirten yetkili, aynı zamanda Batı Şeria'daki tüm aramaların iki istasyon üzerinden gerçekleştiğini, bunların da takip altında tutulduğunu söyledi.

"Filistinlilere şantaj yapılıyor"

Bölge genelinde gerçekleştirilen tüm telefon görüşmelerinin, özel de olsa dinlendiğini söyleyen yetkili, İsrail'in yüzlerce askerinin bu işten sorumlu olduğunu ve anlık olarak dinleme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İstihbarat biriminin iki ayrı grup halinde hareket ettiğini kayddeden yetkili, ilk grubun siyasi olarak faal isimleri, ikinci grubun ise genel olarak tüm toplumu dinlediğini vurguladı.

Bu özel dinlemeler üzerinden birçok sivil Filistinlinin gizli bilgilerinin edinildiği, bu bilgiler üzerinden kendilerine, İsrail için ajanlık yapmaları amacıyla şantaj yapıldığı ifade edildi.

İsrail'in dinleme faaliyetlerini böyle bir noktaya ulaştırması insan hakları kuruluşlarının tepkisini topladı.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.