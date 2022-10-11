İsrail’in çöküşü 2022’de mi olacak?

Yazı ve konuşmalarıyla geniş kitlelere ulaşan Filistinli yazar Dr. Bessam Cerrar’ın “2022’de İsrail’in Çöküşü” ismini taşıyan kitabı Türkçe tercümesiyle yayımlandı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Yazı ve konuşmalarıyla geniş kitlelere ulaşan Filistinli yazar Dr. Bessam Cerrar'ın “2022'de İsrail'in Çöküşü” ismini taşıyan kitabı Türkçe tercümesiyle yayımlandı.

1995 yılında orijinal aslıyla basılan ve 2020 yılında Türkçe'ye çevrilen kitap Beytülmakdis Yayınevi tarafından yayınlandı. İsrail'in varlığını tehdit eden unsurlara yönelik dikkat çekici bilgiler içeren kitabın konusu hakkında şu ifadeler kullanılıyor:

"Kitabın ana konusu, Beni İsrail'in yeryüzünde iki defa fesat çıkaracağı ve ikisinde de kurdukları devletlerinin yok olacağını haber veren İsra Suresi'ndeki "ahiret vaadi"nin tefsiri hakkındadır. Birinci fesat milattan önce vaki olurken ikincisinin şu an için meydana geldiğini mülahaza ediyoruz. Yazar, İsra Suresi'nde, 2022 yılının 3. ile 7. ayları arasında ikinci İsrail'in zail olacağına yönelik ihtimale dair yüzlerce sayısal işaret bulunduğunu ifade ediyor; bu sebeple söz konusu sayıların tesadüf mü yoksa Kur'ani bir mucize mi olduğunu soruyor!"

ŞEYH BESSAM CERRAR KİMDİR?

Bessam Cerrar, 1948 yılında isgal altındaki Batı Seria'nınRamallah kentinde dünyaya geldı. 1970'li yıllarda ateizme karşı verdiği konferanslarla adından söz ettiren Filistinli alim, İsrâ Suresi'nde geçen ve Israil'ın çöküşünden bahseden 'ahiret vaadi'yle ilgili Kur'anî işaretlere yer veren bu kitapla tanındı. İşgali sonlandırmaya yönelik dersleri nedeniyle defalarca İsrail güçleri tarafından tutuklandı. Kur'an'daki 'sayısal İcaz'ınöncülerinden kabul edilen Şeyh Bessam Cerrar'ın internet ortamında yüzlerce ders kaydı bulunmakla birlıkte tefsir, icâz ve fıkıh konularında 10 kitabı mevcut.