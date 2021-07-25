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İsrail'in BAE büyükelçisi belli oldu

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ekonomist Amir Hayek'in, Abu Dabi Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-07-25 21:41:39
İsrail'in BAE büyükelçisi belli oldu

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Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hayek'in, Abu Dabi Büyükelçisi olarak atanmasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Hayek, turizm ve ekonomi alanlarında bilgi ve deneyim sahibi, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında köprü kurmak için uygun kişi." ifadesini kullanan Lapid, Hayek'e görevinde "bol şans" diledi.

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül 2020'de, Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu anlaşmadan sonra BAE hükümeti, 24 Ocak'ta, ülkenin İsrail'deki Büyükelçiliğinin Tel Aviv'de inşa edilmesi kararı almıştı.

İsrail, ilişkilerin normalleşmesinden sonra BAE büyükelçiliği için Eitan Naeh'i geçici misyon şefi olarak Abu Dabi'ye atamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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