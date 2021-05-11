İsrail’in Ashdod liman şehrine saldırı: 2 ölü

Gazze’den İsrail’in Liman kendi Ashdod’a atılan füze şehir merkezine düştü. Olayda 2 İsrailli hayatını kaybederken, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze ve Mescid-i Aksa'da saldırılar gerçekleştiren İsrail'e Filistinlilerden de yanıt geliyor. Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füze şehir merkezine düştü. Olayda 2 İsrailli hayatını kaybederken, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail Gazze'de sivillere ait binayı vurdu, şehit sayısı 25'e yükseldi

Öte yandan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.

Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin şehit olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu takviye gönderdi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.