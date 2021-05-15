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İsrail’in AP ve Al Jazeera saldırısına ilişkin ABD’den açıklama

Beyaz Ev Sözcüsü Jen Psaki, 'Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik.' ifadesini kullandı.

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15.05.2021 18:26:00
İsrail’in AP ve Al Jazeera saldırısına ilişkin ABD’den açıklama

Psaki, İsrail ordusunun Gazze'de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada yaptı.

Jen Psaki, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik." ifadesini kullandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde AP ve Katar merkezli televizyon kanalı Aljazeera'nin ofislerinin de bulunduğu 13 katlı binayı bugün vurarak yıkmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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