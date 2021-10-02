'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından ihraç edildi

Irak Haber Ajansı'nın haberine göre Yüksek Seçim Komisyonu, Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Molla'yı “Irak'ın İsrail ile normalleşmesini” övdüğü için seçim yarışından çıkardı.

Irak Haber Ajansı'nın haberine göre Yüksek Seçim Komisyonu, Takaddum Koalisyonu (Arap Sünni) adayı Molla'yı “Irak'ın İsrail ile normalleşmesini” övdüğü için seçim yarışından çıkardı.

Molla'nın aleyhinde verilen karara mahkemede itiraz edeceği belirtildi. Irak'ta 10 Ekim'de erken seçim yapılacak.

Erbil kentinde İsrail ile normalleşme temalı bir konferansın düzenlenmesi hem hükümet hem de siyasi ve kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

Irak yargısının ortasında, Kültür Bakanlığı uzmanı Sahar Taii'nin de aralarında bulunduğu konferansa katılanlar hakkında tutuklama emri çıkarıldı. Irak Kültür Bakanlığı daha sonra Taii'yi görevinden uzaklaştırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.