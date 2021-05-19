İsrail ile Çin arasında 'Yahudi düşmanlığı' gerginliği

İsrail'in Pekin Büyükelçiliği, Çin devlet televizyonu CGTN'deki bir programda, Washington'ın İsrail'e desteği ve İsrail ile ilgili yorumlara sert tepki gösterdi.

İsrail'in Pekin Büyükelçiliği, Çin devlet televizyonu CGTN'deki bir programda, Washington'ın İsrail'e desteği ve İsrail ile ilgili yorumlara sert tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yazılan iletide, 'Gazze'de yaşanan şiddetle ilgili programda konuşulanın "bariz Yahudi düşmanlığı" olduğu ve bu durumun protesto edildiği' belirtildi.

İletide, "Yahudilerin dünyayı kontrol ettiğine dair komplo teorilerinin sona ermiş olduğunu umuyorduk ama maalesef antisemitizm çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Resmi bir Çin medyasında açıkça antisemitizmin ifade edildiğini görmek bizi dehşete düşürdü" denildi.

Çin Devlet Televizyonu bünyesinde faaliyet gösteren ve İngilizce yayın yapan CGTN TV'de salı günü sunucu Zheng Junfeng, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin iddia edildiği gibi gerçekten paylaşılan 'demokratik değerlere' dayanıp dayanmadığını sorgulamış ve "Bazı insanlar ABD'nin İsrail yanlısı politikalarında ve Washington'ın dış politikasını yönetenler üzerinde ABD'deki varlıklı Yahudilerin ve Yahudi lobisinin etkisinin olduğuna inanıyor." cümlelerini sarfetmişti.

Ayrıca sunucu Yahudilerin 'güçlü lobisi'nin yanı sıra ABD'deki "Yahudilerin finans, medya ve internet sektörlerine hakim olduğunu" dile getirmişti.

Zheng, programında, "Yahudiler finans ve internet sektörlerine hakimler. Bu durumda bazılarının dediği gibi güçlü lobilere sahipler mi? Evet bu mümkün." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçiliğin twit iletisinde, "Öne sürülen iddialar ırkçı ve tehlikelidir ve kendine saygı duyan bir medya tarafından kullanılmamalıdır." sözleriyle duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Çin, Gazze'de yaşananlar nedeniyle Filistin yanlısı bir duruş sergilerken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, ABD'nin İsrail'in kınanmasını öngören bildiriyi engellemesini eleştirerek ABD'yi kınamıştı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Bir ülkenin engellenmesi nedeniyle, Güvenlik Konseyi tek sesle konuşamadı." demiş ve Washington'dan "sorumluluk almasını" istemişti.

CGTN'deki programında Çinli gazeteci Zheng, Çin'in en büyük jeopolitik rakibi olan ABD'yi, İsrail'i Ortadoğu'da bir 'ileri karakol' ve pan-Arabizmi yenme faaliyetlerinde vekil (savaşçı) olarak kullanmakla suçlamıştı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.