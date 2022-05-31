İsrail ile BAE arasındaki tarihi anlaşmada imzalar atıldı!

İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisi Amir Hayek iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırımasını öngören serbest ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Amir Hayek, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını ifade etti.

Daha önce İsrail Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasında imzalanacak anlaşmayla ticareti yapılan ürünlerin yüzde 96'sında gümrük vergilerinin kaldırılacağı belirtilmişti.

İsrail ile BAE arasında resmi ilişkiler ilk olarak 2020 yılında imzalanan ve ABD'nin aracılık ettiği İbrahim Anlaşmaları ile başlamıştı. .