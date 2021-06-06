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İsrail İç Güvenlik Servisi Başkanı'ndan uyarı: Ülkede karışıklık yaşanabilir

İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet'in Başkanı Nadav Argaman, ülkede Netanyahu’suz bir hükümet değişimi sürecinde karışıklık yaşanabileceği konusunda siyasileri uyardı.

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Google News - Timeturk
06.06.2021 16:39:50
İsrail İç Güvenlik Servisi Başkanı'ndan uyarı: Ülkede karışıklık yaşanabilir

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 12 yıllık iktidar döneminin sonuna yaklaşılırken gözler yeni kurulacak hükümete çevrildi. 

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Yamina'nın lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümetini kuracak sayıya ulaştıklarını açıklamıştı.

İsrail İç Güvenlik Servisi Shin Bet'in Başkanı Nadav Argaman ise, ülkede hükümet değişimi sürecinde karışıklık yaşanabileceği konusunda siyasileri uyardı.

"KIŞKIRTICI SÖYLEMLERDE ARTIŞ VAR"

Argaman, hiçbir ismi anmadan, "Son dönemde, özellikle sosyal ağlarda aşırı şiddet içeren ve kışkırtıcı söylemlerde artış tespit ettik." dedi.

"Bu söylem, belirli gruplar veya bireyler arasında fiziksel zarara bile yol açabilecek şiddet içeren ve yasa dışı faaliyetlere izin veren bir söylem olarak yorumlanabilir." diye konuştu.

"ORTAMI YATIŞTIRIN" ÇAĞRISI

Naftali Bennett, Netanyahu'ya karşı koalisyon kararını açıklamasının ardından güvenlik servisleri Bennett için güvenlik seviyesini artırdı.

Yeni hükümet henüz yemin ederek göreve başlamadı ancak Argaman, siyasi ve dini liderleri sorumluluk göstermeye ve olası kışkırtmaları yumuşatmaya çağırdı.

1995 YILINDA DÜZENLENEN SUİKAST

İsrail'de iç karışıklıkla ilgili uyarının, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'e 1995 yılında aşırı sağcı bir Yahudi'nin düzenlediği suikastı hatırlattığı belirtildi.
İsrail solu, suikasttan önceki kışkırtmada rol oynadığı gerekçesiyle dönemin muhalefet lideri olan Netanyahu'ya işaret etti.
Netanyahu suçlamayı şiddetle reddetti ve Rabin'in öldürülmesini defalarca kınadı.

YENİ KOALİSYONA DESTEK ORANI

Lapid ve Bennett, "birlik hükümetlerinin" İsrailliler arasındaki derin siyasi bölünmeleri iyileştireceğini ve nefreti sona erdireceğini umduklarını söylüyor.
İsrail'in N12 televizyonu tarafından sonuçları paylaşılan bir anket, İsrail halkının yüzde 46'sının Bennett-Lapid koalisyonunu desteklediğini gösteriyor.
Yüzde 38, iki yıl içinde 5'inci kez erken seçime gidilmesini isterken, yüzde 15 ise görüş bildirmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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