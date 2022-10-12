İsrail’i korkutan yeni nesil direnişçiler: Aslanlar yuvası!

Onlarca yıldır Hamas, İslami Cihad ve el-Fetih gibi hareketler üzerinden yürütülen İsrail’e karşı direniş hareketinde yeni nesil bir hareket ortaya çıktı. Nablus’ta ortaya çıkan silahlı ‘Aslanlar Yuvası’(Arînü’l-Üsûd) isimli grup, İsrail işgaline hafif silahlarla direniyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail-Filistin çatışmalarında son günlerde ortaya çıkan “Arînü'l-Üsûd” grubu dikkatleri üzerine çekiyor. Onlarca yıldır Hamas, İslami Cihad ve el-Fetih gibi hareketler üzerinden yürütülen İsrail'e karşı direniş hareketinde yeni nesil bir hareket ortaya çıktı. Nablus merkezli olarak ortaya çıkan Arînü'l-Üsûd (Aslanlar yuvası) hareketi dün başarılı bir operasyona daha imza attı.

“SEÇKİN BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Dün akşam saatlerinde İsrail ordusu, öğle vakitlerinde Nablus yakınında gerçekleştirilen eylemde yaralanan İsrail askerinin öldüğünü duyurdu. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde, son dönemde işgal rejimini ciddi şekilde zorlamaya başlayan Aslanlar Yuvası (Arinü'l-Üsûd) grubu da söz konusu olaydan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada işgal askerlerine karşı Öfke Günleri (Eyyamü'l-Gazab) eylemlerinin başladığını duyurdu. Nablus'ta etkili olan askeri grup yaptığı açıklamada; "Kahraman savaşçılarımızdan bir grup ShaviShomronyahudi yerleşim merkezi yakınında seçkin bir eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylemin işgal güçlerinin saflarında önemli ve etkili yaralara sebep olduğu kesindir. Mücahitler Allah'ın izniyle güven içinde uzaklaşmayı başarmışlardır" ifadesine yer verdi.

NABLUS MERKEZLİ DİRENİŞÇİLER

Nablus'ta ortaya çıkan silahlı ‘Aslanlar Yuvası' isimli grup, İsrail işgaline hafif silahlarla direniyor. Ağırlıklı olarak Nablus şehrinde faaliyet gösteren grubun işgal ordusuyla girdiği çatışmalarda başta İbrahim en-Nabulsi olmak üzere çok sayıda üyesi şehit oldu. Grup, eylül 2022'de ilk kez otomatik tüfeklerle halkın karşısına çıktı.

Arapça Aslan inine verilen el-Arîn ismini ad olarak seçen grup, aynı zamanda bu isimle Nablus kentinde eski şehir bölgesine de verilen el-Arîn ismine atıfta bulunuyor. Arabi21'e konuşan gruba yakın bir kaynak, Aslanlar Yuvası grubunun işgale karşı birleşik ve gizli bir direniş yürüttüğünü ve hizipçiliği benimsemediklerini açıkladı.