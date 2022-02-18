DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Otokar, Kazakistan’da üretecek
Gayrimenkul sektörü: ‘İnsanlar şimdi almanın fırsat olduğunun farkında’
Tükürük testi nedir? Tükürük neden yapılır?
'Yastıkaltından yıllık 100 ton çıkarılmasını hedefliyoruz'
Abdulkadir Duyan Kimdir ?
Bu akşam hangi maçlar var? 18 Şubat Cuma karşılaşmaları
Yayla Agro, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor…
Ermenilerin Hristiyanlığı kabul edişinin sembolü: ‘Derin kuyu’
Tel Şehriyeli Tavuk Çorbası nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir?
Beşiktaş Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Altay maçı hakemleri ve ilk 11'leri
Fenerbahçe'den sakatlanan futbolcuların durumuna ilişkin açıklama
Duygu Delen'in ölüm davasında flaş gelişme
Tatilinizi Kıbrıs’ta Yapmanız İçin Başlıca Sebepler
Tarkan Geççek şarkısı dinle | Tarkan Geççek şarkısı sözleri ve klibi izle
Tarkan 'Geççek' şarkısını neden yazdığını ise ilk kez açıkladı

TIMETURK / DÜNYA / İsrail'i alarma geçiren flaş gelişme! Saldırı ikaz sirenleri çaldı, uçaklar havalandı

İsrail'i alarma geçiren flaş gelişme! Saldırı ikaz sirenleri çaldı, uçaklar havalandı

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, Lübnan'dan geldiği ifade edilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı açıklandı.

2 Saat Önce
2022-02-18 14:35:52
İsrail'i alarma geçiren flaş gelişme! Saldırı ikaz sirenleri çaldı, uçaklar havalandı

Bugün öğle saatlerinde İsrail'de yaşanan flaş gelişme, gözlerin bu ülkeye çevrilmesine yol açtı.

İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde, Lübnan'dan geldiği ifade edilen bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle uyarı sirenlerinin çaldığı açıklandı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Golan Tepeleri yakınında yer alan Celile bölgesinde, Lübnan tarafından geldiği ifade edilen küçük bir İHA nedeniyle uyarı sirenleri çaldı, Demir Kubbe sistemi ateşlendi.

İsrail ordusuna ait uçak ve helikopterlerin bölgeye intikal ettiği belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Lübnan sınırı ve Golan Tepeleri'ne yakın bu bölgede yaşayanlar, patlama sesi duyduklarını söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş