İsrail Hizbullah'ı vurmadan önce beklemeliymiş!

'İlk önce İsrail kendi şartlarına göre saldırabilir, bu da umarız kayıpları azaltacak ve İsrail'in alması gereken zararı sınırlayacaktır. IDF, Hizbullah'ı önleyici bir savaşın veya önleyici bir saldırının parçası olarak hazırlıksız yakalayarak ona büyük bir darbe indirebilir...'

"Savaşı engellemeye çalışan İsrail ve Hizbullah, aralarındaki son sürtüşmeyi kontrol altına almayı başardı. Ancak, bir dahaki sefere, bir veya iki tarafın yanlış hesaplaması bir savaşı ateşleyebilir." diyen The Jerusalem Post gazetesinin yazarı Ehud Eilam, "görüş" makalesinde ilginç değerlendirmeler yaptı...

"İsrail savaş istemiyor. IDF, Hizbullah'tan çok daha güçlü, ancak Hizbullah'ın neredeyse tüm İsrail'e ulaşabilen insansız hava araçları ve 150.000 roket ve füzesi var. Hizbullah, İsrail için ciddi bir tehdit, ancak İsrail bir savaştan kaçınmalı ve diğer önceliklere odaklanmalıdır" diyen Eilam yazısında şöyle devam etti:

"Lübnanlı bir grup olan Hizbullah, Lübnan'ı savunmak için silahlarına ihtiyacı olduğunu iddia ediyor , ancak gerçekte Hizbullah İran'ı savunmaktan sorumlu. İran, İsrail'i İran'ın nükleer tesislerini bombalamaktan caydırmayı amaçlayan bir süreç olan son birkaç on yılda Hizbullah'a büyük yatırımlar yaptı. Son aylarda İran'ın nükleer programında önemli ilerleme kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz Ağustos ayı başlarında İsrail'in İran'ı vurmaya hazır olduğunu söyledi. İran, Hizbullah'ı İsrail'e sınırlı ölçekte meydan okumaya teşvik ederek İsrail'e, İsrail İran'a saldırırsa ne olacağını hatırlatmak isteyebilir."

"....Hizbullah'ın savaştan kaçınmak için kendi sebepleri var. Hizbullah, Suriye iç savaşında 2.000'e yakın savaşçısını kaybetti - bu, örgütünün büyüklüğü için çok büyük bir bedel. Hizbullah'ın toparlanması için zamana ihtiyacı var, dolayısıyla şu anda İsrail'le karşı karşıya gelmesi pek olası değil. Lübnan'ın düşük noktası, Hizbullah'ın savaştan kaçınmasının bir başka nedeni...

"...İlk önce İsrail kendi şartlarına göre saldırabilir, bu da umarız kayıpları azaltacak ve İsrail'in alması gereken zararı sınırlayacaktır. IDF, Hizbullah'ı önleyici bir savaşın veya önleyici bir saldırının parçası olarak hazırlıksız yakalayarak ona büyük bir darbe indirebilir. Büyük bir sürpriz saldırı, İsrail'in Hizbullah'ı sakatlamak için en iyi şansı olabilir. Bununla birlikte, böyle bir saldırının, kaçmak için yeterli zamanı olmayan Lübnan nüfusuna önemli tali zararlar da dahil olmak üzere olumsuz yansımaları olabilir...."



"Akıl hocalığı yapıyorlar....."

Öte yandan makaleyi değerlendiren Ortadoğu'daki savaş muhabirlerinin makaleye dair yorumları ise şöyle: "Sözde barış yanlısı tutum sergilediğini iddia eden İsrail tarafı üstün addettiği tutumunu savunabilmek için "akıl hocalarına" danışmayı ihmal etmiyor. Görüş adı altında yapılan yorumlar ise güvenlik güçlerine bir nevi metod sunuyor. İsrail'in ulusal güvenliğiyle ilgilenirken askeri kademelerde görev yapmış olan kişilerin yorumları da bir nevi psikolojik savaş taktiği vermekte...Keza bu yorumları yapan kişiler de İsrail güvenlik güçleriyle içli dışlı konumdalar hatta zaman zaman bu alanlarda görev dahi almaktalar..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.