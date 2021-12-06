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İsrail hapishanesinden kaçan Filistinlilere mahkemede saldırı!

İsrail polisleri, ülkenin kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan İsrail Sulh Mahkemesinde görülen duruşma öncesi Gilboa Hapishanesinden firar eden 5 kişinin de aralarında bulunduğu 8 Filistinli tutukluyu darbetti.

29 Dakika Önce
2021-12-06 17:45:06
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinlilere mahkemede saldırı!

Gilboa Hapishanesinden 6 Eylül'de kaçtıktan sonra yakalanan 6 Filistinli tutukludan 5'i ve onlara yardım ettikleri iddia edilen 3 Filistinli tutuklu, İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan İsrail Sulh Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

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Duruşma öncesi 8 tutuklu ve beraberlerindeki savunma heyeti İsrail polislerince darbedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyeti tarafından atanan savunma heyetinden avukat Cemil Saadet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mahkumlar basına konuşmaya başladıklarında saldırıya uğradılar ve bulundukları odaya geri alındılar." Dedi.

Saadet, “Tutukluların darbedilerek saldırıya uğramasının yanı sıra savunma ekibi de saldırıya maruz kaldı. Diğer avukatlar da mahkeme salonundan çıkarıldı. Mahkemede avukat kadrosuna ve tutuklulara yönelik saldırıya ilişkin şikayette bulunma sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, basın mensuplarının da salondan çıkarılmasının ardından tutukluların 6 Ocak'ta mahkemeye çıkarılması yönünde karar aldı.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri Tugayı üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile Filistin İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Mahmud Abdullah Arıda 10-11 Eylül tarihlerinde İsrail güçlerince tekrar yakalanmıştı.

Öte yandan hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ile Munadil Yakub Nufeyat'ın da 19 Eylül sabaha karşı ele geçirilmesiyle firar eden tüm Filistinli tutuklular yakalanmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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