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TIMETURK / DÜNYA / İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinli'den 4'ü yakalandı

İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinli'den 4'ü yakalandı

İsrail basını, 5 gün önce ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden ikisinin daha yakalandığını duyurdu. Böylelikle, firar eden 6 Filistinliden 4'ü yakalanmış oldu.

2 Saat Önce
2021-09-11 07:15:26
İsrail hapishanesinden kaçan 6 Filistinli'den 4'ü yakalandı
İsrail basını, 5 gün önce ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesinden firar eden 6 Filistinliden ikisinin daha yakalandığını duyurdu.

İsrail Haaretz gazetesinin internet sayfasından verdiği habere göre, Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile kimliği açıklanmayan bir diğer tutuklu daha İsrail güçlerince yakalandı.

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında ise Zübeydi ile Muhammed el-Arıda'nın Tur Dağı yakınlarındaki Ummul Ganem bölgesinde bir kamyon park alanında saklanırken yakalandıkları ifade edildi.

Kanal 12 Televizyonu da polisin, iki firarinin, nerede saklandıklarına ilişkin istihbarat bilgisi aldığına işaret edildi.

Böylelikle, firar eden 6 Filistinliden 4'ü yakalanmış oldu.

İsrail polisinden dün yapılan yazılı açıklamada, 6 firariden ikisinin kuzeydeki Nasıra kentinin güney batısında yer alan El-Kafza Dağı (Mount Precipice) çevresinde yakalandığı belirtilmişti.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.

İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olan Gilboa Hapishanesi, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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