İsrail hapishanelerindeki 'keyfi' tutuklular için kampanya

Filistin'de, İsrail'in 'idari tutukluluk' uygulamasının son bulması için bir kampanya başlatıldı.

Filistinliler, Ramallah kentindeki Birleşmiş Milletler ve Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) binaları önünde eş zamanlı iki basın toplantısı düzenleyerek İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasına karşı başlattıkları kampanyayı duyurdu.

Toplantıya, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin direniş gruplarının çoğunu bünyesinde barındıran İslami ve Ulusal Güçler Esirler Komitesi katıldı.

Ramallah'ta düzenlenen basın toplantısına katılanlar adına konuşma yapan Filistinli Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, söz konusu kampanyaya uluslararası insan hakları örgütleri, Filistin Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere Arap, yerel ve uluslararası kurumların katıldığını belirtti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasının son bulması gerektiğine vurgu yapan Faris, uluslararası kurumların bu durumu eleştirmekten öteye geçmediğini söyleyerek tepki gösterdi.

İsrail'in, uluslararası kurumların sessizliğini "uygulamalarına devam etmek için yeşil ışık" olarak gördüğünü kaydeden Faris, bu kurumlara İsrail'e ciddi baskı yapma çağrısında bulundu.

Gazze'de düzenlenen toplantıda ise İslami kurumlar adına Cihad Hareketi yöneticilerinden Halid el-Bataş konuşma yaptı.

İdari tutukluluğu, "Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilerin onurunu ihlal eden kalıcı bir adaletsizlik" olarak niteleyen Bataş, kampanyanın mahkum ve bu idari tutukluluk politikasından etkilenenleri desteklemek adına başlatıldığını ifade etti.

İsrail'in söz konusu politikasını sonlandırmak için söylem birliği olması gerektiğine vurgu yapan Bataş, Filistin halkını, idari tutukluluk politikasına karşı aktif olarak hareket etmeye çağırdı.

Bataş ayrıca, yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına bu politikayı sonlandırması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.