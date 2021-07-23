'İsrail hangi bütçeyle İran'a saldırır?'

'..Bu hükümet, yönetimle ilişkilerini onarmaya ve İran görüşmelerini etkilemeye çalışırken aynı zamanda İran'a saldırmayacak. Yaptığı şey, anlaşmanın ertesi gününe ve Tahran'ın yeni bir anlaşmayı ihlal etmesi veya süresi dolduğunda ne yapması gerekebileceğine hazırlanıyor.'

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin alternatif planları arasında İran'a saldırı seçeneğinin de bulunduğunu işaret eden İsrail gazetesindeki makalede hangi güç ve hangi gerekçelere danışılarak bu yolun deneneceğine atıf yapılırken İran'ın özellikle nükleer açıdan frenlenmesine dair kulislerin de sürdürüleceğine vurgu yapıldı.

Ortadoğu uzmanları ise İsrail medyasında çıkan makalelerin bir nevi nabız yoklama çabası olduğu kanaatine sahip olduklarının altını çizdiler...

İsrail'de yayın yapan The Jerusalem Post gazetesinin internet sitesinde, " Bütçe İran'la savaşmamıza nasıl yardımcı olabilir?" başlığıyla bir makale kaleme alan Yaakov Katz, " Geçen haftaki bir dizi haberler İsrail'in bir kez daha İran'ın nükleer tesislerine hava saldırısı başlatmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor" değerlendirmesini yaparak ayrıntılı bir analiz yaptı.

"Muhabirler, iki televizyon kanalında yayınlanan eşgüdümlü raporlarda, İran'a olası bir saldırı için hazırlıkların yeniden artırıldığını ve bunu yapmak için devletten bütçesinde 25 milyar NIS'e kadar bir artış talep ettiğini ortaya koydu. İran, Biden yönetiminin Ayetullahları yeni ve ideal olarak “daha ​​uzun ve daha güçlü” bir anlaşmayı kabul ettirmeye yönelik çabalarına rağmen nükleer programını sürdürüyor. İran, İslam Cumhuriyeti'nin daha büyük miktarlarda zenginleştirilmiş uranyum biriktirmesine ek olarak, uranyumu daha yüksek seviyelere daha hızlı zenginleştirebilen yeni, sofistike santrifüjlere sahip" denilen yazıda şunlar aktarıldı:

"İran'ın acil ve yüzleşilip durdurulması gerekiyor"

"2015'te bu anlaşmaya varıldıktan sonra, dönemin IDF Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot özel olarak, anlaşmanın yararlarından birinin İran karşıtı bir operasyonu ordunun ön saflarından uzaklaştırması ve kendisinin ve Genelkurmay'ın durumu değiştirmesine izin vermek olduğunu itiraf etti...Ve beni yanlış anlamayın: İran acil ve yüzleşilip durdurulması gerekiyor. Ancak aynı zamanda bütçeyi de unutmayın. Yapbozun bir diğer önemli parçasıdır.

Grev hazırlıklarına ilişkin raporların şüpheyle okunmasının ikinci nedeni, bu hükümetin artık Netanyahu tarafından yönetilmemesidir. Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Biden yönetiminin JCPOA'ya geri dönüşünü dışardan savaşmak yerine içeriden etkilemeye karar verdiler.

Bennett'in Kohavi ve diğerlerinin, Washington'a yaptıkları son ziyaretlerde Amerikalılarla anlaşmayı tartışmasına izin vermesine neden olan şey, Netanyahu'nun geçmişte İsrail yetkililerinin yapmasını yasakladığı bir şeydi."

"İran'ı bombalamak için havalanmayacak olsa da..."

".. Bu hükümet, yönetimle ilişkilerini onarmaya ve İran görüşmelerini etkilemeye çalışırken aynı zamanda İran'a saldırmayacak. Yaptığı şey, anlaşmanın ertesi gününe ve Tahran'ın yeni bir anlaşmayı ihlal etmesi veya süresi dolduğunda ne yapması gerekebileceğine hazırlanıyor.

Bütün bunlar, İsrail'in bir saldırıdan bahsetmesinin yardımcı olmadığı anlamına gelmiyor. Geçmişte, Netanyahu'nun yaygarası 2015'te JCPOA'ya ulaşmanın aciliyetine katkıda bulundu - ve Biden'ın istediğini söylediği gibi daha uzun ve daha güçlü bir anlaşma yapmasına potansiyel olarak yardımcı olabilecek şey budur. İsrail'in eyleminden korkan İranlılar daha iyi bir anlaşmayı kabul etmeye kendilerini mecbur hissedebilirler. Büyük ihtimalle? Mümkün değil? Belki. Dolayısıyla İsrail savaş uçakları yakın gelecekte İran'ı bombalamak için havalanmayacak olsa da, IDF'nin hazır olması gerekecek. Her şey yolunda giderse, bunu mümkün kılmak için biraz daha fazla para kazanabilir"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.