‘İsrail, Hamas'a Gazze saldırısında iflas ilan etti’

Middle East Monitor yazarı Dr. Adnan Ebu Amer, “Hamas mevcut savaşında statüko anlatısına karşı bir savaş başlattı ve başarılı oldu. Her şey olayların başlangıcından beri koyduğu plana göre gitti” dedi.

Middle East Monitor yazarı Dr. Adnan Ebu Amer, “Hamas mevcut savaşında statüko anlatısına karşı bir savaş başlattı ve başarılı oldu. Her şey olayların başlangıcından beri koyduğu plana göre gitti” dedi.

Dr. Adnan Ebu Amer'in makalesi şöyle:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı devam ederken, işgal ordusu saflarında bu turda Hamas'a karşı caydırıcılığını güçlendirmediği takdirde hareketin, Kudüs'te her gerginlik arttığında saldırıları yeniden başlatma tehdidinde bulunacağına dair bir kanaat var. Ordu, işgal bölgesine roket fırlattığından beri Gazze'de yüzlerce Hamas hedefine saldırsa da, Hamas hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmadı.

İşgal ordusu, Gazze Şeridi'ne uzun geceler süren yoğun saldırılar vaat ederken, İsrailliler, Hamas'ın saldırılarını yoğunlaştırması ve ordunun güçlerini artırmasının ardından, önceki çatışma turlarında tırmanma olduğu için, karada değişmeyen bir gerçeklikle uyandı.

Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, bu strateji Hamas'a karşı güç dengesini tersine çevirmeyecek, aksine büyük ölçüde alevleri kontrol altına almasına izin verecek.

Hamas, bu kez Kudüs ve Gazze'deki duruma uzun vadede liderlik etme fırsatı bulduğunu fark etti. İsrail'in caydırıcılığı geri kazanılmazsa, Filistin direniş hareketi, Kudüs'te, özellikle El Aksa Camii'nde gerginlik olduğu her durumda müdahale etmekten ve durumu tırmandırmaktan korkmayacaktır.

Hamas'ın yeni söylemi ayırt edici bir şekilde cesur ve çok yüksek bir özgüven yansıtıyor. Kimse başka bir Koruyucu Kenar Operasyonu ile ilgilenmese de, Hamas'ın aradığı net bir hedef var, bu da belirli bir mesajı Filistin kolektif bilincine dahil etmek.

İsrail içindeki tüm Arap şehir ve kasabalarındaki protestolar bile Hamas'ın tüm bölgelerde birleşik bir Filistin halk protesto cephesi için yeni umudunu yansıtıyor. Böylece Kudüslüler, yanlarında duran Muhammed El-Deif ve İzzaddin El Kassam Tugaylarına teşekkür ettiler ve Mahmud Abbas'ın aksine Hamas onları asla terk etmedi. Bunlar, mevcut tırmanma turunun hikayesini anlatan Kudüslülerin sözleridir.

Bu sözler, silahlar ateş etmeyi bıraktığında işgal yetkililerini büyük ölçüde rahatsız etmelidir ve İsrailliler, Kudüs ve El-Aksa'daki siyasi sahne terk edildiğinde Hamas'ın olaya karışması nedeniyle olanları değerlendirmeye başlasın. Bu nedenle Hamas, Kudüs'te El-Aksa Camii'nin koruyucusu olarak bulunuyor. Üyeleri Batı Şeria'nın farklı yerlerinden geldiler, uzun günler orada kaldılar ve cami içindeki çığlıkları son birkaç gündür açıkça duyuldu.

Sonra El-Kassam Tugayları Gazze'den çıktı ve grubun Kudüslülere verdiği desteğin açık bir işareti olarak İsrail'e bir ültimatom verdi. Kudüs ve Gazze'nin bir olduğunu söylercesine, Kutsal Şehir halkı arasında tugayların popülaritesinin hızla artması şaşırtıcı olmayacaktır. Bunun etrafına "Kudüs Kılıcı" adını verdiğini bilerek.

Mevcut çatışma turu, İsrail'e karşı mücadeleyle ilgili her şeyde güç hissettiği için Hamas liderlerine aşırı derecede bile daha büyük bir özgüven duygusu verdi. Turu istedikleri zaman başlatabileceklerine veya bitirebileceklerine ikna olmuşlardır. Gazze, Hamas'ın güvenilirliğini teyit eden ve İsrail ordusunu kızdıran uyarılar yapmaya başladı. Hamas'a göre, İsrail şehirlerine atılan roketler İsrail'e verilen mesaj Filistinliler için de aynı derecede önemli.

Hamas'ın yeni bir öfkeli savaşa dahil olmak istemediği, ancak Filistinlilerin kolektif farkındalığına Hamas'ın Filistin için savaşmaya hazır bir direniş hareketi olduğu fikrini işaretlemek istediği doğrudur. Aynı bağlamda, İsrail'i rahatsız eden başka bir faktör daha var - Arapların bu protestoları, Umm Al-Fahm, Iksal ve Nasıra şehirlerinden El-Aksa'daki İslami hareket unsurlarının artan varlığına tanık olduktan sonra destekledikleri gerçeği.

Hamas mevcut savaşında statüko anlatısına karşı bir savaş başlattı ve başarılı oldu. Her şey olayların başlangıcından beri koyduğu plana göre gitti. Bu, bir hedef belirlerken ve Filistin bilincinde hareketin savaştığı anlatı olan "Kudüs'ün savunucusu" imajını aşılamaya çalışırken, Kudüs'ün Siyonistlerle tüm çatışmanın özü olduğu düşüncesine dayanıyordu. .

Hamas ayrıca Filistinlilere silahlı mücadelenin sadece bir slogan olmadığını ve hareketin gönlünde çok değerli olan Gazze'de bile bedelini ödemeye hazır olduğunu Filistinlilere kanıtlamaya çalıştı. Hamas, Kudüs'ü gündeminin bir parçası olarak görmeyen ve işgal güvenlik aygıtıyla sürekli güvenlik koordinasyonunu sürdüren Filistin Yönetimi'nin lideri Abbas, rakibi El Fetih hakkında Filistinlilerin bildiklerini hesaba katıyor.

Bu çatışmalar, medyanın anlattığı gibi Gazze yüzünden değil, Kudüs'ün ücra bir yerinde yaşananlar yüzünden başladı. Bu, Hamas'ın Filistin ve İsrail bilincine kazımak istediği şeydir - artık Gazze ile Kudüs arasında bir ayrılık yoktur.

Yerde Hamas'ın Kudüs'e roket fırlatması, İsrail için neyin beklediğini tam olarak bilmesine rağmen, kısıtlama uygulamak veya orantısız bir güçle karşılık vermek için iki seçenek bırakılabilecek yeni bir zorluk teşkil ediyor. Hamas, Ramazan ayının başından bu yana, sistematik olarak Kudüs'ün çevresine davasını inşa etti, Gazze'den füze atmaya başladı ve Al-Deif üzerinden uyarılar vermeye devam etti. Bununla birlikte, tüm polis güçlerini Tapınak Dağı ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden tahliye etmek için verdiği uyarı en önemlisiydi.

Hamas, Kudüs'te bir fırtına koparmaya ve İsrail ve bölgeye Kutsal Şehir'in kendi toprakları olduğunu ve Kudüs'e verilen her türlü zararın Gazze'den cevaplanacağını duyurmaya çalıştı. Bu, hareketin İsrail için gerçek bir tehlike oluşturacak şekilde Filistin davasının ve Kudüs'ün sponsoru olma çabalarını sürdürdüğü anlamına geliyor. Hamas göz ardı edilirse, Batı Şeria'nın kontrolünü ele geçirme girişimlerini hızlandırabilir.

Kudüs'e roket fırlatmak, Hamas için ek bir nokta olarak kontrol edilen başarılı bir başarıdır; çünkü hareket Gazze'de kutlamalar düzenlemekten mutluluk duyacaktır. Öte yandan, İsrail ordusu en İsrailli güvenlik yetkilileri de yerleşen yürüyüşü göz önüne bilerek, hareket liderlerinin çoğu gözden uzak olduğu varsayımından rağmen, önemli hedefleri vurmak için denemek istenecektir.

Mescid-i Aksa ise Filistinlileri kışkırtan ve patlamanın reçetesi. Bununla birlikte, İsrail polisi, siyasi liderliğin yönlendirmesi altında yetkilendirme konusunda ısrar etti ve sonuç iyi sonuçlanmadı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı, genelkurmay manevralarının daha yeni başlamasına neden oldu ve bu da Hamas'a atfedilecek bir başka başarıdır. İsrail ordusu, kuzey orta cephesinde Hizbullah'a karşı savaşa hazırlanmak yerine, Filistin sahnesinin bu manevranın ikincil bir parçası olmasına rağmen, Gazze ile çatışmaya sürüklendi. Yine de, Siyonist ordunun birden fazla cephede ve ne kadar süreyle savaşmaya hazır olduğunu değerlendirmesi için iyi bir fırsattır.

Sonuç olarak, Hamas'ın caydırıldığını ve Gazze Şeridi'ndeki sükuneti korurken Kudüs'teki durumu tırmandırmaya çalışacağını iddia ettiği için işgal ordusunun son haftalarda yaptığı istihbarat değerlendirmelerini incelemesi gerekiyor. Bu değerlendirmelerin yanlış olduğu kanıtlandı ve İsrail'in sahadaki askeri suistimaline yol açmış olabilir, bu da revize edilmesi gerekiyor, ancak statükoyu yeniden tesis etmek için çok daha yüksek bir maliyete yol açacaktır.

Kaynak: middleeastmonitor.com/

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.