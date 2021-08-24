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İsrail güçlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli defnedildi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirdiği baskın sonucunda öldürülen 15 yaşındaki Filistinli İmad Haşaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

54 Dakika Önce
2021-08-24 19:05:48
İsrail güçlerinin öldürdüğü 15 yaşındaki Filistinli defnedildi

Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi morgundan alınan Haşaş'ın cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na getirildi.

Yüzlerce Filistinlinin omuzunda baba evine getirilen Haşaş'ın naaşı, burada alınan helalliğin ardından kampta kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde kamptaki mezarlıkta defnedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralanan 15 yaşındaki İmad Haşaş'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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