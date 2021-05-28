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İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride vurduğu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

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28.05.2021 20:37:58
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Beyta beldesi yakınlarındaki gösteride Zekeriya Hamayel (28) isimli Filistinli gencin İsrail güçlerince vurulduğu belirtildi.

Göğsünden yaralanan Filistinli gencin vurulduktan kısa süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistinliler, cuma namazı sonrası Beyta beldesi yakınlarında yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteri düzenlemişti.

Filistin Kızılayı'nın daha önce yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta'daki gösteriye müdahalesinde 2 kişinin gerçek, 3 kişinin plastik mermiyle, 2 Filistinlinin de düşerek yaralandığı belirtilmişti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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