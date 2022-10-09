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İsrail güçlerine silahlı saldırı: Yaralılar var!

Doğu Kudüs'te İsrail kontrol noktasında açılan ateş sonucu İsrail güçlerinden 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

9 Saat Önce
2022-10-09 08:15:05
İsrail güçlerine silahlı saldırı: Yaralılar var!

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir şüphelinin, hareket halindeki bir araçtan Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırıda İsrail güçlerinden 2 kişinin ağır, 1 kişinin de hafif yaralandığı kaydedildi.

Olay yerine sağlık ekipleri ve helikopter destekli çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırganın kimliğine ilişkin bilgilere yer verilmedi. .

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